Мощные взрывы прогремели в Смоленске

Украинские дроны, вероятно, атаковали Смоленск. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал Mash, официальные власти информацию не подтверждали.
Как заявили местные жители, несколько взрывов прогремели в Заднепровском районе города. Первый из них прогремел в 00:20. Второй зафиксировали около 40 минут назад.
По предварительной информации, российские силы ПВО уничтожили все дроны ВСУ.
Глава региона Василий Анохин в официальном Telegram-канале предупредил жителей об угрозе БПЛА. Пост он опубликовал в 0:44 по московскому времени.
Ранее силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Татарстаном.
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