Мощные взрывы прогремели в Смоленске

Украинские дроны, вероятно, атаковали Смоленск. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал Mash , официальные власти информацию не подтверждали.

Как заявили местные жители, несколько взрывов прогремели в Заднепровском районе города. Первый из них прогремел в 00:20. Второй зафиксировали около 40 минут назад.

По предварительной информации, российские силы ПВО уничтожили все дроны ВСУ.

Глава региона Василий Анохин в официальном Telegram-канале предупредил жителей об угрозе БПЛА. Пост он опубликовал в 0:44 по московскому времени.

Ранее силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Татарстаном.