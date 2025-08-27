Киевляне спрятались на ночь в метро из-за угрозы атаки дронов

Киевляне приготовились к ночевке в метро на фоне угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

«Киевляне готовятся ночевать в метро из-за угрозы „Шахедов“. Местные паблики пишут, что над городом сейчас один БПЛА», — уточнил канал.

На кадрах видно, что горожане разложили на полу матрасы, расставили раскладушки. Некоторые уже лежат, кто-то сидит на принесенных с собой раскладных стульях.

Позже мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Святошинском районе города упал беспилотник.

Издание также сообщило о взрывах в Запорожье, в Сумахи Днепропетровске.

По данным Telegram-канала Insider UA, над Украиной заметили около 100 беспилотников, в основном направляющихся на Киев и Киевскую область.

Ранее российские войска нанесли массированный удар по военным объектам и предприятиям ОПК на западе Украины. В частности, атаковали завод электроники Flех в Мукачево.