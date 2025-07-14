Мощные взрывы прогремели на предприятии «НАРП» в Николаеве

Подпольщик Лебедев: в Николаеве прогремели мощные взрывы на территории «НАРП»

Удар по авиаремонтному заводу в Николаеве вызвал серию мощных взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, попадание произошло на территории предприятия «НАРП». Лебедев уточнил, что наблюдались «одна геранька и семь взрывов» с «хорошей детонацией».

Перед этим в районе Кульбакино местные жители заметили беспилотники самолетного типа. Как отметил источник, эти полеты завершились ударом по стратегическому объекту.

Мэр Николаева Александр Сенкевич ранее подтвердил информацию о взрывах в городе.

Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» является ключевым предприятием украинского ВПК, специализирующимся на ремонте и модернизации военных самолетов, таких как Су-24 и Ил-76.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал показательной одну из ночных атак российских вооруженных сил. По его словам, повреждения зафиксировали в десяти областях Украины.