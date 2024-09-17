Спикер ГД Володин: России есть чем ответить на удары западным оружием

Парламенты США и стран Евросоюза должны отдавать отчет в том, что произойдет в случае разрешения на удары по России западным оружием. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова привело РИА «Новости» .

Американцы без стеснения обсуждают возможность атак на Россию, что впоследствии полностью втянет НАТО в конфликт. Эти дискуссии приведут к «страшнейшим последствиям», предупредил Володин.

«Мы ответим. Нам есть чем ответить. Более мощное оружие стоит наготове», — подчеркнул спикер ГД.

По его словам, американский лидер Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Россия должна сделать все, чтобы не допустить этого, заключил Володин.