«Мощное оружие наготове». Володин предупредил о «страшнейших» последствиях атак на Россию
Спикер ГД Володин: России есть чем ответить на удары западным оружием
Парламенты США и стран Евросоюза должны отдавать отчет в том, что произойдет в случае разрешения на удары по России западным оружием. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова привело РИА «Новости».
Американцы без стеснения обсуждают возможность атак на Россию, что впоследствии полностью втянет НАТО в конфликт. Эти дискуссии приведут к «страшнейшим последствиям», предупредил Володин.
«Мы ответим. Нам есть чем ответить. Более мощное оружие стоит наготове», — подчеркнул спикер ГД.
По его словам, американский лидер Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Россия должна сделать все, чтобы не допустить этого, заключил Володин.