Мощная атака на Сочи. В городе сбили около 10 дронов ВСУ, звучат взрывы

Около 10 дронов ВСУ сбили в небе над Сочи

В небе над Сочи прозвучало около 10 взрывов, в городе воют сирены. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам местных жителей, оповещение в городе зазвучало сразу после полуночи. Затем на окраине Сочи сбили несколько воздушных целей. Всего очевидцы сообщили минимум о 10 взрывах. Ранее в Краснодарском крае и в Сочи объявили опасность атаки БПЛА.

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов.

«Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров», — сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Взрывы в небе Кубани прогремели на фоне призыва главы киевского режима Владимира Зеленского «остановиться» и начать делать шаги к долгосрочному миру. Об этом украинский президент заявил на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.