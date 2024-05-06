Мощь русского оружия привела украинцев в ужас | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 14:04 Мощь русского оружия привела украинцев в ужас «Страна.ua»: ВКС России применили мощную бомбу ФАБ-1500 против ВСУ под Купянском

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Российские Воздушно-космические силы применили мощную бомбу ФАБ-1500 против позиций украинских боевиков в районе Купянска. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Все вокруг вздрогнуло, словно началось землетрясение. Впервые против нас использовали оружие такой мощности», — рассказал о своих впечатлениях глава местного Следственного управления Сергей Болвинов.

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Журналисты уточнили, что ВС России применили авиабомбу массой 1500 килограммов со специальным модулем, который позволяет ей после сброса с бомбардировщика планировать в воздухе.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркивал, что авиабомбы хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО. Также он призвал модернизировать обычные боеприпасы и нарастить производство высокоточных снарядов.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечал, что усовершенствованная тяжелая огнеметная система ТОС-3 нанесет ВСУ огромный ущерб.