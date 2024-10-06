Морпехи «Севера» забрали трофеи после ударов по боевикам ВСУ в Курской области

Удар по военной технике и украинским боевикам нанесли военнослужащие морской пехоты группировки войск «Север», задействованных в зачистке населенных пунктов Курской области. Видео с кадрами работы бойцов опубликовала пресс-служба Минобороны.

На кадрах видно, что позиции украинских боевиков отследили при помощи беспилотников. Получившие координаты российские военные провели массированный обстрел вражеских позиций.

Кроме того, морские пехотинцы уничтожили грузовик с вооружением, который незаконно пересек российскую границу и вез дополнительное вооружение украинским боевикам.

В ведомстве добавили, что в ходе штурма «Севера» противник оказал сопротивление и совершил несколько попыток перейти в контратаку. Но все оказалось безуспешно. Российские бойцы уничтожили большую часть личного состава вражеских сил. Выжившие добровольно сложили оружие и сдались в плен.

После боя морские пехотинцы захватили трофейное вооружение западного производства, флаги ВСУ и личные вещи боевиков.

Военный бригады морской пехоты с позывным Тольятти заявил, что зашедшие в Курскую область украинские боевики пытались огрызаться, рассчитывая на пополнение. Но все их попытки оказать сопротивление оказались провальными.

«Наш командир поставил нам задачу — держать, идти только вперед», — рассказал военный о ходе штурма.

Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт заявил, что его подразделение ликвидировало группу боевиков, стрелявшую по мирным жителям Курской области. Он пояснил, что ВСУ открыли огонь по людям, которые вышли из оккупированных сел, чтобы перейти под защиту российских войск.