Морпех-черноморец получил медаль за захват целого дрона «Баба-Яга»

Морпех Черноморского флота с позывным Самурай получил медаль «За храбрость» II степени за захват украинского дрона-бомбардировщика «Баба-Яга». Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Сбили „Бабу-Ягу“, доставили ее в батальон в целостности. За это, я думаю, получили [награду]», — рассказал боец корреспонденту агентства.

Самурай уточнил, что его подразделение отследило беспилотник в темное время суток. Морпехи дождались, пока дрон израсходует бомбовую нагрузку и сбили его так, чтобы он не сдетонировал и не разрушился. На рассвете, пока не летают БПЛА, они нашли сбитый беспилотник и принесли в расположение части. Всего командование наградило пятерых морских пехотинцев Черноморского флота.

На прошлой неделе морская авиация военно-морского флота России уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Морские беспилотники следовали в направлении Крыма.