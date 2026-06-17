Мониторинг безбарьерной среды для ветеранов СВО проведут в Лобне

В городском округе Лобня в рамках мониторинга, организованного партией «Единая Россия», регулярно проверяется доступность маршрутов до социально значимых объектов, включая учреждения здравоохранения, МФЦ, торговые объекты и общественные пространства. Особое внимание при этом уделяется маршрутам, которыми ежедневно пользуются маломобильные граждане и ветераны СВО с ограниченными возможностями здоровья.

Уже не первый год вопросы доступности городской инфраструктуры находятся в центре внимания. Благодаря взаимодействию с ветераном СВО Алексеем Ключинским и его супругой Оксаной удается своевременно выявлять проблемные участки и принимать решения по их устранению.

В городе последовательно реализуются мероприятия по созданию безбарьерной среды и устранению препятствий для комфортного передвижения маломобильных граждан. Реконструированы участки пешеходных коммуникаций, выполнены понижения на съездах и заездах, обустроены удобные подходы к общественным пространствам. В текущем году управляющими компаниями оборудовано 11 пандусов на входных группах многоквартирных домов. Кроме того, по адресу улица Чкалова, дом 7, оборудован полноценный переезд через участок наземной теплосети, где ранее для прохода были предусмотрены только ступени. Продолжается развитие пешеходной инфраструктуры: на Букинском шоссе завершается благоустройство пешеходной коммуникации, которой регулярно, в том числе, пользуется и семья Ключинских.

Сегодня Алексей Ключинский ведет активный образ жизни и отмечает положительные изменения городской среды, которые делают повседневные маршруты более комфортными и безопасными. Участник СВО, сторонник партии «Единая Россия» отметил: «Для меня важно, что сегодня я имею возможность самостоятельно добираться до важных объектов социальной инфраструктуры. Хорошо, что вопросам доступной среды уделяется серьезное внимание, ведь именно от этого напрямую зависят комфорт, мобильность и качество жизни людей». Депутат Совета депутатов городского округа Лобня, член партии «Единая Россия» Александр Кузьмиченко подчеркнул: «В рамках реализации партийного проекта „Единая страна — доступная среда“ партия „Единая Россия“ уделяет особое внимание вопросам формирования безбарьерной среды. Мы проводим мониторинг городских объектов, чтобы оценить, насколько инфраструктура удобна и доступна для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья, а также для всех маломобильных граждан, которым необходимы комфортные условия для передвижения».

Создание комфортной и доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных граждан и участников СВО остается одним из важных направлений Народной программы партии «Единая Россия». Сбор предложений в новую Народную программу продолжается. Свои идеи жители могут оставить на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии или по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.