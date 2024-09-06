Против Монеточки возбудили уголовное дело

В отношении Елизаветы Гырдымовой*, выступающей под псевдонимом Монеточка*, возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По материалам проверки прокуратуры города Москвы в отношении Елизаветы Гырдымовой* возбуждено уголовное дело по статье „Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах“», — сообщили в ведомстве.

Это не первое привлечение певицы к ответственности из-за отказа маркировать свои материалы в социальных сетях. Прокуратура Москвы в конце июня выявила опубликованные Монеточкой* материалы без указаний о приобретенном статусе иностранного агента.

Год назад Басманный суд Москвы оштрафовал певицу на 30 тысяч рублей за отказ маркировать материалы в Сети.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста России.