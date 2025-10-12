Монастырь в Можайске может стать духовным центром для семей бойцов СВО

Представители государственного фонда «Защитники Отечества» посетили Спасо-Бородинский монастырь в Можайске. Встречу посвятили созданию на территории обители духовного центра для вдов и матерей бойцов спецоперации.

В монастырь приехали сотрудники фонда Алена Гаврилова и Ольга Ермакова. Их поприветствовал заместитель главы Можайского муниципального округа Ольга Спиридонова и депутат Совета депутатов Елена Прокутина. Гостей сопровождали настоятельница монастыря игуменья Серафима и настоятель Лужецкого монастыря священник Давид. Для собравшихся организовали экскурсию по территории обители.

Участники встречи обсудили идею сделать Спасо-Бородинский монастырь местом, где вдовы и матери бойцов специальной военной операции смогут найти духовную опору и обрести душевный мир.

Отметим, что основала обитель Мария Тучкова. Она построила монастырь на месте гибели своего мужа, генерала Александра Тучкова, в Бородинском сражении 1812 года. Всю оставшуюся жизнь Мария посвятила служению Богу и памяти павших воинов. Подобно тому, как монастырь стал памятником подвигу героев 1812 года, сегодня он может стать живым памятником героям специальной военной операции.