Момент удара по истребителю ВСУ под Днепропетровском попал на видео
Украинский истребитель МиГ-29 уничтожили на аэродроме Днепропетровска. Момент удара ВС РФ попал на видео.
Российские военные ударили по территории аэродрома оперативно-тактической ракетой «Искандер», сообщил анонимный Telegram-канал Figtherbomber.
Автор канала специализируется на российской боевой авиации. Он отметил, что ракету «Искандер» наводили и контролировали беспилотным летательным аппаратом.
Позже блогер выложил ролик с моментом удара по истребителю ВСУ на аэродроме «Авиаторское».
Ранее появилось видео боевой работы экипажей Су-25, ударивших по живой силе и замаскированной технике украинских боевиков в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Пречистовка и Нескучное в Донецкой Народной Республике. Это была зона ответственности группировки войск «Восток» в зоне спецоперации.