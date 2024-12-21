Появились кадры последствий попадания БПЛА в жилой дом в Казани

Утром 21 декабря минимум два беспилотных летательных аппарата врезались в жилой дом в Казани. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На видео можно заметить, что фасад здания поврежден на верхних этажах.

Дроны нанесли удар по ЖК «Лазурные небеса» в Советском районе. По предварительным данным, повреждения получили квартиры на 15-м этаже. Информация о пострадавших уточняется.

Минобороны в Telegram-канале отмечало, что силы противовоздушной обороны в 07:50 сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Татарстана.

К ЖК «Лазурные небеса» выехал премьер Татарстана Алексей Песошин, сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора региона.

По данным Telegram-канала Mash, еще один беспилотник, предварительно, врезался в элитный ЖК «Манхэттен» неподалеку от центра Казани.