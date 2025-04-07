Провальная эвакуация бойцов ВСУ на американском бронетранспортере М113, подорвавшемся на мине, появилась в Сети. Подрыв изнутри зафиксировала экшн-камера одного из украинских военных, сообщила «Российская газета» .

БТР М113 вплотную приблизился к зданию, где укрывались украинские боевики. Через заднюю аппарель началась посадка десанта ВСУ, но как только бронетранспортер начал движение, произошел мощный взрыв. Броню боевой машины разворотило, все внутри осветила яркая вспышка.

По предварительным данным, бронетранспортер подорвался на противотанковой мине. При этом не исключено, что украинский БТР атаковал дрон-камикадзе или в него попал противотанковый боеприпас.

Оставшиеся в живых боевики ВСУ бросили поврежденную машину, оставив раненых и погибших.

Ранее командование ВСУ направило группу колумбийских наемников на границу Курской и Сумской областей.