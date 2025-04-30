Момент мощного взрыва самодельной бомбы в Ханты-Мансийске сняли на видео

СВУ взорвалось в одной из квартир Ханты-Мансийска во время сборки. Видеозапись с места ЧП опубликовала пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, бомбу по заданию СБУ собирали уроженец Украины и гражданин Белоруссии, которые планировали устроить теракт против высокопоставленного военного. В результате взрыва пострадали пять человек, в том числе и сами сборщики. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В подготовке теракта подозревают еще одного человека — гражданина Молдавии. По версии следствия, он привез в Ханты-Мансийск компоненты для взрывного устройства.

Опасные вещества преступник получил от представителей украинских спецслужб. Он скрыл реагенты в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, а затем провез их в Россию через Польшу, Литву и Белоруссию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту, покушении на убийство и мышленном уничтожении или повреждении имущества.