Молодой украинский снайпер штурмовой бригады Станислав Колесник пошел на фронт по «контракту 18-24» и погиб в первом же бою. Об этом РИА «Новости» рассказали российские силовики.

«В могилу отправляются новобранцы по „контракту 18-24“. Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Станислав Колесник, заключивший злополучный контракт, был убит в первом же штурме», — сообщил собеседник агентства.

Силовик отметил, что Колесник был снайпером, что не предусматривает участия в боевых действиях, а значит, молодого бойца бросили на штурм в качестве пехоты. Либо из-за низкого уровня подготовки огневую позицию снайпера быстро раскрыли и уничтожили.

Общенациональную кампанию по набору молодых людей в возрасте 18-24 лет на Украине объявили весной этого года. Вскоре после этого в Сети появились некрологи — матери начали выкладывать фотографии погибших сыновей.