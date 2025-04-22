Молодогвардейцы из Мытищ сплели маскировочные сети для бойцов СВО

Представители местного отделения «Молодой гвардии Единой России» посетили волонтерский штаб в Мытищах. Под руководством опытных волонтеров они занимались плетением маскировочных сетей, которые будут отправлены в зону специальной военной операции.

Депутаты окружного совета, члены Молодежного парламента и представители «Молодой гвардии Единой России» занимались плетением маскировочных сетей, собирали наборы для окопных свечей и выполняли другие задачи в волонтерском штабе. Все готовые изделия отправят в зону специальной военной операции.

«Для членов молодежного парламента это был первый визит в штаб, и они очень заинтересовались тем, чем занимаются волонтеры. Им показали и объяснили работу, а также обучили необходимым навыкам. Ребята с энтузиазмом внесли свой вклад в подготовку гуманитарной помощи», — отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Константин Кузовков.

Председатель комиссии по молодежной политике совета депутатов Мытищ Карен Арутюнян подчеркнул активность молодежи округа: «Во время подготовки и погрузки гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, ребята всегда охотно помогают нашим волонтерам».

Школьникам также напомнили о «Диктанте Победы», который пройдет к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция состоится 25 апреля на нескольких площадках Мытищ и в онлайн-формате.