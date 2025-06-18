Молодогвардейцы из Лосино-Петровского приняли участие в патриотическом фестивале

В оздоровительном лагере «Восток-2» в Коломне состоялся фестиваль «Защитники Отечества», участниками которого стали активисты ‎общероссийской организации «Молодая гвардия Единой России» из Лосино-Петровского. Для ребят организовали квест, занятия по начальной военной подготовке, а также встречу с ветеранами специальной военной операции.

Молодогвардейцам рассказали о том, как оказать первую помощь в экстремальных ситуациях. На уроке по начальной военной подготовке участники освоили базовые навыки военной дисциплины и взаимодействия в команде. А все желающие проверили свои умения в метании учебных бомб и стрельбе из пневматических автоматов.

Помимо этого, ребята побеседовали с ветеранами специальной военной операции. Участники слушали истории бойцов о службе и задавали вопросы. Встреча стала для молодежи уроком мужества и патриотизма.