Молодогвардейцы из Лосино-Петровского отправили для бойцов СВО письма

Послания для военнослужащих специальной военной операции доставят в Луганский госпиталь. Акция прошла по инициативе одной из участниц молодежного общероссийского объединения «Молодой Гвардии Единой России» городского округа Лосино-Петровский.

Активисты «Молодой Гвардии» из Лосино-Петровского отправляют защитникам Родины не только письма, но и подарки, сувениры и необходимую гуманитарную помощь. Послания со словами поддержки поднимают моральный дух военнослужащих, это мощный стимул в условиях боевых действий. Подобные акции формируют у жителей дух единства и солидарности.

Знать каждую семью участников специальной военной операции, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.