Молодогвардейцы из Фрязина изготовили сухой душ для бойцов СВО

Активисты «Молодой гвардии» из Фрязина продолжают оказывать помощь участникам спецоперации. Накануне они приступили к изготовлению партии сухих душей, которые используют военнослужащие на передовой.

Создают сухой душ, используя одноразовые полотенца и губку, пропитанную уникальным составом. Такое средство гигиены не нужно смывать, поэтому сухой душ активно используют участники СВО на передовой, особенно в локациях, где доступ к воде ограничен.

«Инициатива демонстрирует не только заботу о военнослужащих, но и творчество молодогвардейцев, которые стремятся сделать жизнь солдат более комфортной. Они активно участвуют в волонтерских проектах и привлекают внимание к проблемам, с которыми сталкиваются наши герои, и их усилия не остаются незамеченными», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.