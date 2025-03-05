Молодогвардейцы Балашихи помогли собрать гумпомощь для бойцов СВО

Активисты «Молодой гвардии» продолжают свою работу в рамках акции «Доброе дело», демонстрируя активную гражданскую позицию. В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» поступило обращение от жителей микрорайона Южный с просьбой помочь организовать сбор и отправку гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Молодогвардейцы оперативно откликнулись на этот призыв, продемонстрировав готовность поддержать тех, кто защищает нашу страну.

«Мы гордимся возможностью внести свой вклад в поддержку наших военнослужащих и выражаем глубокую благодарность всем жителям Балашихи, кто принял участие в сборе. Мы продолжим эту работу, оказывая всевозможную поддержку нашим героям», — отметил руководитель «Молодой гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

В кратчайшие сроки была организована работа по сбору необходимых вещей и продуктов. Жители микрорайона Южный активно поддержали акцию, проявляя солидарность и готовность помочь нашим военнослужащим. Собранная гуманитарная помощь была направлена в зону специальной военной операции и предназначена для 88-й разведывательно-штурмовой бригады «Эспаньола».