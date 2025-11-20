Молодежные организации Балашихи передали гумпомощь для бойцов СВО

Молодежные организации Балашихи передали гуманитарную помощь, собранную жителями города, для военнослужащих, выполняющих свой долг в рамках проведения специальной военной операции. Груз направлен в 153-й танковый полк, дислоцированный в Луганске.

В городе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: общественная палата (проспект Ленина, 7/1); общественные приемные «Единой России» (на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный).

«Мы понимаем, как важна поддержка с тыла для наших ребят. Каждый предмет, каждое письмо — знак того, что мы помним о них, гордимся ими и верим в их скорейшее возвращение домой с Победой», — сказал руководитель Балашихинской Молодой гвардии Алексей Егаров.

Дополнительную информацию о пунктах сбора и необходимых вещах для фронта можно найти на сайте volonter.mosreg.ru.