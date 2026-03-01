Сальдо: при атаке ВСУ погибла учительница и активистка «Молодой гвардии»

В Херсонской области при атаке боевиков ВСУ погибла молодая учительница Вероника Вельмамедова. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Из-за террористической атаки киевских выродков погибла активистка „Молодой Гвардии Единой России“ Вероника Вельмамедова», — уточнил глава региона.

Девушка приехала добровольцем в Херсонскую область в 2023 году в составе «Педагогического десанта». Она учила детей в школе села Железный Порт. После завершения волонтерской миссии девушка осталась жить и работать в области, быстро став своей среди жителей Херсонщины.

Сальдо добавил, что погибшая активистка была светлым и неравнодушным человеком, помогающим людям. Губернатор принес родным и близким девушки искренние соболезнования.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за прошлую недели погибли жертвами атак боевиков ВСУ стали 14 мирных россиян. Украинские нацисты обстреливали Херсонскую, Белгородскую и Запорожские области.