Молодая пара погибла в белгородском хуторе при атаке FPV-дрона

Украинский FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю в районе белгородского хутора Церковный. Погибли два человека — молодая семейная пара, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе погибли два человека. ВСУ опять атаковали мирный автомобиль», — написал он.

Гладков уточнил, что в попавшем под удар беспилотника авто находилась молодая семейная пара. Машина загорелась, а супруги погибли на месте до приезда скорой.

«Каждая такая трагедия для меня — это личное горе», — подчеркнул глава региона.

Белгородский губернатор подчеркнул, что память о всех жителях, погибших в результате террористических атак ВСУ, сохранится, а власти продолжат оказывать помощь потерявшим близких семьям.

Позже он сообщил, что украинские дроны атаковали еще четыре населенных пункта Белгородской области.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — заключил Гладков.