Молодая пара погибла в белгородском хуторе при атаке FPV-дрона
Гладков: в районе хутора Церковный погибла молодая семья из-за атаки FPV-дрона
Украинский FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю в районе белгородского хутора Церковный. Погибли два человека — молодая семейная пара, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе погибли два человека. ВСУ опять атаковали мирный автомобиль», — написал он.
Гладков уточнил, что в попавшем под удар беспилотника авто находилась молодая семейная пара. Машина загорелась, а супруги погибли на месте до приезда скорой.
«Каждая такая трагедия для меня — это личное горе», — подчеркнул глава региона.
Белгородский губернатор подчеркнул, что память о всех жителях, погибших в результате террористических атак ВСУ, сохранится, а власти продолжат оказывать помощь потерявшим близких семьям.
Позже он сообщил, что украинские дроны атаковали еще четыре населенных пункта Белгородской области.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — заключил Гладков.