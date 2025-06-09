«Могут потерять все». В США оценили последствия для Украине из-за наступления России

Украина рискует потерять не только Днепропетровскую область, а «буквально все». Так прокомментировал новое наступление ВС РФ подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале Deep Dive .

Эксперт отметил, что сейчас вопрос лишь в том, что дальше произойдет.

«Украинцы могут буквально потерять все. Возможно, даже не только территории до реки Днепр, хотя это, кажется, одна из главных целей [наступления России], но и соседние», — сказал он.

Дэвис добавил, что новое наступление может заставить Киев пойти на «некие договоренности или даже капитуляцию». Тем более, что уже поступает много сообщений о росте числа дезертиров в рядах ВСУ и отказе украинских военных участвовать в боевых действиях.

По мнению эксперта, ослабление украинской армии облегчит наступление ВС РФ.

Ранее в Сети появились кадры захода российских военных в Днепропетровскую область. Бойцы ВС РФ прорвали колючую проволоку и развернули флаг России.