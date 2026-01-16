«Могли целенаправленно выследить»: раненый сотрудник МВД Горловки рассказал об ударе дрона

ВСУ выследили сотрудника МВД Горловки и ударили по его машине с семьей дроном

Проходящий реабилитацию в Екатеринбурге после тяжелого ранения полицейский из Горловки Дмитрий Христов рассказал о пережитом ударе дрона-камикадзе по машине, в которой ехал вместе с родителями. В беседе с Ura.ru он не исключил, что украинские боевики выследили его.

Беспилотник ударил по машине Дмитрия 22 июля прошлого года, когда он вез родителей в родное село.

«Абсолютно ничего мы не слышали, не видели. Дрон-камикадзе ударил с пассажирской стороны. Мама сильно пострадала, у отца было легкое ранение в руку, а я получил тяжелые повреждения. Не исключаю, что они могли целенаправленно выследить меня», — рассказал полицейский.

Он подчеркнул, что за руль поврежденного автомобиля с пробитыми колесами сел его отец, который оказался в шоковом состоянии. Добравшись до знакомых раненого Дмитрия и его мать перенесли в другую машину и срочно доставили в больницу.

Медики констатировали критическую кровопотерю: у Дмитрия оставалось лишь около трех литров крови.

«Если бы помощь оказали на 10–15 минут позже, исход был бы один — смерть», — отметил пострадавший.

Практически оторванную взрывом правую руку Дмитрия врачи собирали по частям. Рану на ноге закрыли пересаженной тканью. Получившей ранения головы матери полицейского провели трепанацию черепа, чтобы достать все осколки.

Дмитрий пояснил, что сейчас его задача — полностью реабилитироваться и вернуться к своим детям не инвалидом, требующим постоянного ухода, а полноценным отцом.

В конце декабря от удара беспилотника украинских боевиков по автомобилю погибли два жителя Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, машина проезжала по селу Вознесеновка Шебекинского округа, когда по ней ударил дрон. Водитель и пассажир скончались на месте от полученных травм.