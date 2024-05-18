Могилу наемника из «Правого сектора» обнаружили в Италии | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 11:01 Могилу наемника из «Правого сектора» обнаружили в Италии РИА «Новости»: итальянский наемник Галли воевал под флагом «Правого сектора» Unsplash

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Итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли воевал под флагом «Правого сектора»*. Его могилу нашли в Италии, сообщило РИА «Новости».

На страничке Галли в Facebook ** есть фотография его рюкзака с шевроном террористов. Также в профиле 27-летнего погибшего были фото со знаком «Правого сектора»* на рукаве.

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Его отец Габриель Галли публиковал кадры, на которых наемник позирует с разными видами оружия: гранатометом, пулеметом и автоматом. Одна и фотографий отчетливо запечатлела шеврон «Правого сектора»*.

На Украину Галли отправился из Нидерландов через Польшу. Он вступил в качестве солдата в «интернациональный легион» ВСУ 3 марта 2022 года, а 18 сентября он погиб в больнице в Харьковской области из-за ранений, полученных в результате артобстрела.

Ранее Business Insider сообщил, что украинское командование жертвует наемниками в первую очередь. Их первыми перебрасывают на опасные участки, после чего на место уже прибывают боевики ВСУ.

* «Правый сектор» — запрещенная в РФ экстремистская организация.

**Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.