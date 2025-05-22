Мобильный интернет ограничили в пяти регионах из-за атак дронов 22 мая

Мобильный интернет ограничили во Владимирской, Орловской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях из-за атак беспилотников. Об этом сообщил РБК , опубликовав соответствующую инфографику.

Министерство обороны отмечало, что, по данным на 05:30 по московскому времени, системы ПВО сбили над Россией 105 вражеских дронов. Большинство из них пришлось на Москву и Подмосковье, но затронула атака и другие регионы.

В частности, над Орловской областью сбили 14 беспилотников, над Тульской — 10, над Воронежской — семь, над Липецкой — три. Атаки продолжились и после этого.

Накануне жители трех областей уже сталкивались со сбоями в работе мобильной связи. При этом в пресс-службах операторов отмечали, что проблемы с соединением не связаны с их работой.