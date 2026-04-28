Мобильные огневые группы «Севера» поразили более 300 БПЛА ВСУ с 20 по 26 апреля

Мобильные огневые подразделения группировки «Север» за период с 20 по 26 апреля уничтожили более 300 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Эти меры предпринимаются с целью предотвращения несанкционированного проникновения БПЛА на территорию Российской Федерации, что является важным элементом комплексной системы противовоздушной обороны и обеспечения национальной безопасности», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что мобильные огневые группы «Севера» каждый день эффективно подавляют вражеские беспилотники.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ стягивают польскую самоходную артиллерию в Сумскую область. По его словам, шесть 155-миллиметровых орудий военные используют в качестве дежурных огневых средств.