Мобильное приложение «Радар. НФ» помогло спецслужбам сбить беспилотники ВСУ

Разработанное Народным фронтом мобильное приложение «Радар. НФ» для экстренного реагирования на замеченные беспилотники противника помогло в ликвидации вражеских дронов накануне. Ночью на 23 октября через него поступило 55 сигналов от граждан.

Больше всего сигналов (19) было из Воронежской области, пять — из Брянской, четыре — из Калужской. Они помогли компетентным органам ликвидировать дроны ВСУ.

Пользователи сообщали о замеченных БПЛА, указывая конкретные локации и направление движения.

Помимо экстренного реагирования, в приложении можно посмотреть обучающие материалы по тактической медицине и узнать о правильном порядке действий в случаях ЧП.

С момента запуска «Радар. НФ» скачали уже больше 1,8 миллиона пользователей. Приложение доступно на Android через площадку RuStore, а также в магазине для экосистем Huawei AppGallery.