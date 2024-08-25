Мобилизованные ВСУ заключенные с автоматами сбежали из села под Одессой

«Страна.ua»: из одесского села сбежали трое мобилизованных осужденных

Фото: Unsplash

Трое вооруженных заключенных, завербованных в ВСУ, самовольно покинули место дислокации военных в Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Дезертиры сбежали из села Сычавка в 40 километрах от Одессы и забрали с собой автоматы. Подробностей случившегося журналисты не привели.

Ранее захваченный в плен солдат ВСУ Алексей Янусов рассказал, что представители украинской армии обещают заключенным снятие обвинений в обмен на службу в войсках. По его словам, вербовщики приезжали в Бориспольскую исправительную колонию в Киевской области. Из этой тюрьмы в ряды ВСУ попали около 20 осужденных.

Они прошли месячный курс обучения, после чего их перебросили в село Янтарное в ДНР, а затем в Константиновку. Янусов отметил, что он входил в группу из четырех человек, которой приказали занять якобы пустую позицию.

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