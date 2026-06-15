РИА «Новости»: мобилизованные убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области

Мобилизованные военные ВСУ убили двух инструкторов в Черниговской области, после их перевели в Житомирскую область. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, конфликт произошел между инструкторами ВСУ и мобилизованными 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса».

«В Черниговской области на полигонах произошли столкновения мобилизованных с инструкторами, солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов», — заявил он.

Источник добавил, что зачинщиков конфликта затем перевели в район города Звягель в Житомирской области.

Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что боевые подразделения ВСУ начали формировать из боевиков нацистских структур и новичков. В основной массе армии это вызывает серьезное недовольство.

Такое решение командование ВСУ приняло из-за потерь в зоне СВО, предположил Марочко. Теперь украинское руководство пытается закрыть пробелы в обороне любыми способами.