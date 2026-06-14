Марочко рассказал о критике главкома ВСУ Сырского со стороны украинских военных

Украинский главком Сырский начал комплектовать боевые подразделения новичками и боевиками радикальных нацистских структур. Это вызвало недовольство в рядах ВСУ, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, солдаты Украины нашли неудачной идею руководства смешивать в одних отрядах совершенно разных по уровню подготовки солдат.

На линию боевого соприкосновения Сырский распорядился посылать объединенные группы, куда входят и необученные призывники, и опытные радикалы из националистских батальонов.

Такое решение командование ВСУ приняло вынуждено, из-за серьезных потерь в зоне СВО. Теперь, как полагает Марочко, украинское руководство пытается закрыть дыры в обороне любыми способами.

Марочко отметил, что действия Сырского начали открыто осуждать даже популярные украинские медийные бойцы.

«В украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций <…> критики тактики Сырского по созданию своеобразного „винегрета“», — сказал военный специалист.

В июне стало известно, что на СВО убили одного из главных критиков Сырского. В его убийстве, как писал ТАСС, заподозрили СБУ.