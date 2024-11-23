Мобилизованные студентки харьковского вуза подверглись насилию в ВСУ
Подпольщик Лебедев заявил об изнасилованиях выпускниц медвузов боевиками ВСУ
Украинские боевики насилуют на линии боевого соприкосновения мобилизованных выпускниц Харьковского медицинского университета. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Он объяснил, что общался с родителями и студентками из Харькова. По словам Лебедева, выпускницы медуниверситета являются военнообязанными, поэтому их данные есть в ТЦК.
Девушкам нельзя выезжать за границу, а после окончания обучения их распределяют в части в качестве санинструкторов и военных медиков. За взятки выпускницы могут остаться в тыловых частях, рассказал Лебедев.
«Но есть и те, кого отправляют на линию боевого соприкосновения, и вот тут происходит страшное, но не являющееся невероятным для Украины. Девушки подвергаются сексуальному насилию», — отметил представитель подполья.
Он добавил, что некоторые выпускницы вынужденно становятся любовницами офицеров, чтобы защититься от простых солдат. Есть случаи самоубийств среди девушек и взрослых женщин, подчеркнул Лебедев.
Ранее украинское командование перебросило в Часов Яр резервы из элитных частей ВСУ. Военных пытаются небольшими группами заводить в промзону огнеупорного завода для усиления опорника.