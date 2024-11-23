Украинские боевики насилуют на линии боевого соприкосновения мобилизованных выпускниц Харьковского медицинского университета. Об этом РИА «Новости» заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Он объяснил, что общался с родителями и студентками из Харькова. По словам Лебедева, выпускницы медуниверситета являются военнообязанными, поэтому их данные есть в ТЦК.

Девушкам нельзя выезжать за границу, а после окончания обучения их распределяют в части в качестве санинструкторов и военных медиков. За взятки выпускницы могут остаться в тыловых частях, рассказал Лебедев.

«Но есть и те, кого отправляют на линию боевого соприкосновения, и вот тут происходит страшное, но не являющееся невероятным для Украины. Девушки подвергаются сексуальному насилию», — отметил представитель подполья.

Он добавил, что некоторые выпускницы вынужденно становятся любовницами офицеров, чтобы защититься от простых солдат. Есть случаи самоубийств среди девушек и взрослых женщин, подчеркнул Лебедев.

Ранее украинское командование перебросило в Часов Яр резервы из элитных частей ВСУ. Военных пытаются небольшими группами заводить в промзону огнеупорного завода для усиления опорника.