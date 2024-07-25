МО Румынии сообщило об обнаружении упавшего обломков БПЛА у границ с Украиной

Румынские военнослужащие нашли в районе города Плауру неподалеку от границы с Украиной обломки дрона. Об этом сообщил телеканал TVR Info .

По версии военных, беспилотник залетел из другой страны и разбился. Он рухнул вдалеке от населенных пунктов, инфраструктурные объекты не пострадали. Минобороны Румынии указало, что беспилотник якобы произвели в России, сообщил RT. Военные продолжат обследовать территорию, где обнаружили аппарат.

«Министерство в режиме реального времени информирует союзные структуры о ситуации, оставаясь с ними в постоянном контакте», — подчеркнули в Минобороны Румынии.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что украинские дроны ударили по неработающему заводу в Льгове. БПЛА сбросили на объект взрывные устройства, из-за чего возник пожар. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание.