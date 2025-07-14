Отношения США и Японии настиг крупнейший кризис из-за Трампа

Новая торговая политика президента США Дональда Трампа может стать причиной ухудшения союзнических отношений Соединенных Штатов и Японии. Об этом сообщила газета The Financial Times.

«Японию ждет судьбоносная перезагрузка отношений с США», — заявили журналисты со ссылкой на мнения высокопоставленных чиновников обеих стран.

Кризис в союзнических отношениях между странами может стать крупнейшим за последние 25 лет. Собеседники издания подчеркнули, что в коммуникации Японии и США наблюдается очень серьезное недоверие и недопонимание.

Причиной этому послужили разговоры о введении дополнительных торговых пошлин на поставляемую в Соединенные Штаты продукцию.

Ранее Трамп забыл имя премьер-министра Сигэру Исибы и назвал его «мистер Япония».