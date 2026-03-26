Многопрофильный центр для участников СВО откроют в Мытищах к 9 Мая

В Мытищах завершается создание многопрофильного центра, где объединят все ключевые службы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Глава округа Юлия Купецкая и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов проинспектировали готовность объекта на улице Мира.

На текущем этапе строители завершили замену инженерных коммуникаций и внутреннюю отделку помещений. Инициатива разместить службы сопровождения бойцов и их близких под одной крышей возникла на основе пожеланий самих военнослужащих и родственников.

Особое внимание при благоустройстве прилегающей территории уделили людям с ограниченными возможностями здоровья. Как отметила глава муниципалитета Юлия Купецкая, для посетителей станет комфортнее и безопаснее: рабочие заменят асфальтовое покрытие, расширят проезд, обустроят тротуары и организуют дополнительные парковочные места.

В новом центре по адресу: улица Мира, дом 9, откроют свои двери ассоциация ветеранов СВО, филиал государственного фонда «Защитники Отечества», профильный центр поддержки участников спецоперации, а также МФЦ. Помимо этого, здесь будут вести прием представители военкомата, юристы, психологи, социальные и учебные консультанты.

«Мы стремились создать пространство, где каждый, кто нуждается в помощи, сможет получить ее в одном месте, не тратя время на перемещение по разным инстанциям. Уверена, что такой формат работы сделает поддержку более доступной и адресной», — отметила Юлия Купецкая.

Открытие многопрофильного центра приурочили к празднованию Дня Победы.