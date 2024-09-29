Многоквартирный дом в Курске пострадал из-за внешнего воздействия

Мэр Курска сообщил о повреждении жилого дома в результате внешнего воздействия

Многоквартирный дом на Красной площади в Курске пострадал в результате внешнего воздействия. Мэр города Игорь Куцак сообщил об этом в Telegram-канале.

Пострадавших среди жильцов нет, уточнил глава Курска. Он отметил, что сейчас дом обследуют, после чего специалисты дадут оценку характеру повреждений. Управляющая компания приведет в порядок территорию двора.

Мэр Курска также сообщил, что специальная комиссия оценит объем ущерба и определит необходимую помощь жильцам дома.

Силами Фонда капитального ремонта заменят разрушенные окна в квартирах и местах общего пользования. Кроме того, собственникам выплатят компенсации на проведение внутренних ремонтных работ.

Ранее экипаж вертолета Ми-28НМ армейской авиации ликвидировал скопление бронетехники и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области.