«Многое может решиться до Нового года». Зеленский встретится с Трампом в ближайшие дни

Зеленский заявил о скорой встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Договорились о встрече на самом высоком уровне с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года», — написал Зеленский.

Он также рассказал о беседе с посланниками президента США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«У нас есть несколько новых идей относительно форматов встреч и, конечно же, сроков, как приблизить настоящий мир», — заявил Зеленский.

Ранее представитель команды Трампа при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что Белый дом ожидает скорого финала украинского кризиса. «Окно возможностей» для прекращения конфликта откроется в следующие 90 дней.