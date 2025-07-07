Многодетные семьи наградили ко Дню семьи, любви и верности в Коломне

На Соборной площади кремля в Коломне прошел областной фестиваль «Рябинушка», который посвятили Дню семьи, любви и верности. Там наградили многодетные семьи участников специальной военной операции.

В этом году отметили Кирсановых, Хреновых-Тарасовых, Каратеевых и Беляковых. На торжественную церемонию приехали председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России и президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«В этот день мы чествуем наши вековые традиции бережного и внимательного отношения к семье. Даже на расстоянии тепло семьи и родного дома согревает земляков — участников специальной военной операции. Защитники знают, что дома ждут любимые жены и дети. И мы стараемся окружить их заботой и вниманием», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Для гостей фестиваля подготовили культурно-развлекательную программу. На площадке работали аттракционы, выступали музыкальные и творческие коллективы округа. Все желающие смогли принять участие в ремесленных мастер-классах. Всего фестиваль «Рябинушка» посетили порядка 12 тысяч человек.