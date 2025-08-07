Многодетной вдове участника СВО отказали в выплатах на Урале

Многодетная жительница Нижнего Тагила, вдова контрактника Андрея В., погибшего в зоне спецоперации, долгое время не могла получить положенные выплаты. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов, военнослужащего сначала признали пропавшим без вести и семья столкнулась с бюрократическими проблемами.

С февраля при содействии военной прокуратуры удалось добиться выплаты накопившегося денежного довольствия. Однако позже выяснилось, что не произвели перерасчет за службу, а также не оформили удостоверение ветерана боевых действий. В бухгалтерии заявили, что «на Андрея нет ни одного рапорта» о его участии в СВО.

После повторного обращения Иванова удалось подтвердить наличие документации и внести представление о перерасчете. Уже на следующий день стало известно, что Андрей официально признан погибшим. Сейчас, по словам депутата, важно добиться своевременного получения всех положенных по закону компенсаций вдовой и ее детьми.

Ранее жительница Тюмени поделилась на камеру планами по отправке мужа на СВО и дальнейшему использованию положенных при его гибели выплат и льгот.