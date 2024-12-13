«Много тел». Украинские боевики бросили погибших товарищей в Работине

Военные ВСУ не стали забирать тела погибших сослуживцев на позициях в районе Работина в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал разведчик, старший расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Белый.

«Выбили противника с занимаемых позиций в районе Работина. Заняли окопы. При осмотре местности было обнаружено много тел», — отметил боец.

По его словам, внешний вид трупов говорил о том, что многих не эвакуировали даже тогда, когда украинские подразделения еще находились на позициях.

«Противник ушел и оставил своих погибших. Не считали их. Но много», — сказал Белый.

Ранее Россия передала Украине тела военнопленных, погибших в результате крушения самолета Ил-76 почти год назад. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обмен телами погибших в ходе спецоперации будет продолжаться.