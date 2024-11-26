Многие украинцы вернулись в новые российские регионы

Многие украинцы, которые уехали из своих домов во время боевых действий, хотят вернуться в регионы, вошедшие в состав РФ. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным журналистов, некоторые уехавшие скучают по родным окрестностям, а кто-то намерен закрепить право собственности на свою недвижимость по российским законом. Владельцы разрушенного жилья хотят подать документы на получение компенсации.

Часть уехавших всерьез задумываются о переезде в Россию. Многие из них имеют востребованные на рынке труда профессии.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинцы начали массово переезжать в новые российские регионы. По его словам, это «вызывает бешенство» у их президента Владимира Зеленского. С февраля 2022 года по февраль 2023 года в РФ переехали 5,3 миллиона украинских беженцев.