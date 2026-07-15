Младший сержант Демин прицельным огнем уничтожил двух диверсантов ВСУ

Младший сержант Станислав Демин обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу, скрытно продвигающуюся к российским позициям, и в стрелковом бою уничтожил двух боевиков ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Боец в составе группы снабжения доставлял продовольствие и боеприпасы на передовую. Когда Демин заметил украинских диверсантов, то оперативно сообщил об этом по радиосвязи командованию. После этого боец занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с противником.

«Ведя прицельный огонь, Станислав Демин лично уничтожил двух диверсантов. Несмотря на численное превосходство, украинские боевики понесли потери и отступили», — уточнили в военном ведомстве.

Благодаря действиям Демина была раскрыта вражеская ДРГ и предотвращена атака противника на российские позиции.

Ранее старший сержант Вячеслав Холодов расстрелял из автомата два FPV-дрона ВСУ в зоне СВО.