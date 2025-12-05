Глава сельского поселения в Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ

Глава Березовского сельского поселения Валерий Борисенко получил ранение при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, вражеский беспилотник ударил в машину, на которой Борисенко ехал по поселку Борисовка. У пострадавшего минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения, его госпитализировали в областной центр.

Ранее украинские военные планировали ударить по Дворцу культуры «Энергомаш» в Белгороде, когда там должен был выступать певец Ярослав Дронов (Шаман). Однако российские спецслужбы узнали об этом и предотвратили теракт. Выступление не состоялось, но музыкант пообещал, что еще обязательно приедет в город.