Гладков назвал число находящихся в больнице жителей Белгорода с ранениями

Гладков: в реанимации остался один раненный при обстреле ВСУ белгородец

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

В белгородской больнице сейчас лечатся 32 человека, пострадавшие от ударов ВСУ. Один из них находится в реанимации. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что большинство пострадавших получили ранения мягких тканей, головы и конечностей. Многие из пациентов задали ему вопросы о восстановлении автомобилей после атак ВСУ.

«Так, у пострадавшего мужчины — владельца небольшого предприятия, поврежден транспорт. Проговорили весь алгоритм его дальнейших действий», — отметил губернатор.

Гладков выразил благодарность врачам и пожелал пациентам поскорее поправиться.

Ранее украинские боевики обстреляли Шебекино, в результате атаки получили ранения восемь жителей. Одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

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