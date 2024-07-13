Гладков назвал число находящихся в больнице жителей Белгорода с ранениями

Гладков: в реанимации остался один раненный при обстреле ВСУ белгородец

В белгородской больнице сейчас лечатся 32 человека, пострадавшие от ударов ВСУ. Один из них находится в реанимации. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что большинство пострадавших получили ранения мягких тканей, головы и конечностей. Многие из пациентов задали ему вопросы о восстановлении автомобилей после атак ВСУ.

«Так, у пострадавшего мужчины — владельца небольшого предприятия, поврежден транспорт. Проговорили весь алгоритм его дальнейших действий», — отметил губернатор.

Гладков выразил благодарность врачам и пожелал пациентам поскорее поправиться.

Ранее украинские боевики обстреляли Шебекино, в результате атаки получили ранения восемь жителей. Одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.