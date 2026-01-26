Митрополит Кирилл назвал еще одного противника России на СВО

Митрополит Кирилл: Россия ведет битву не с людьми, а с духами злобы поднебесной

Российские военные в ходе специальной операции ведут битву с духами злобы поднебесной. Об этом заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, его слова привела пресс-служба военного отдела Московского патриархата.

«Битва, которую мы ведем, — это битва не с людьми, а с духами злобы поднебесной», — заявил священнослужитель.

Митрополит отметил, что в войсках началось сильное духовное пробуждение. Только в 2025 году крестились более 52 тысяч человек, а причастились 250 тысяч.

«В окопах атеистов нет — это подтверждает не только народная мудрость, но и статистика. Люди, смотревшие в глаза смерти, увидели там Бога», — подчеркнул Кирилл.

В завершение речи митрополит призвал к единству фронта и тыла, которое возможно только во Христе.

«Мы не имеем права жить по инерции, когда льется кровь. Если армия становится Христовым воинством, то и Россия должна стать храмом, а не торжищем», — заключил он.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за президента Владимира Путина.