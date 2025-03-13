Митинг в память о Героях России прошел в Химках

Память Героев России и кавалеров ордена Андрея Первозванного почтили в Химках. Местные жители собрались у мемориала «Защитникам Отечества» на площади Победы.

Митинг памяти начали с минуты молчания, после этого активисты «Молодой гвардии» и неравнодушные жители возложили к мемориалу цветы.

Присутствующим рассказали о военных наградах, которые существуют в нашей стране, и познакомили с историей тех, которых могут удостоиться участники специальной военной операции.

Патриотическое мероприятие провели в рамках муниципальной программы, которая реализуется в округе с июля прошлого года. Ее главная цель: объединить разные поколения вокруг единой ценности — сохранения истории России.

«В Химках на регулярной основе проходят мероприятия, направленные на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО, их семей», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.