Сразу несколько мероприятий к памятной дате организовали в Люберцах. Жители приняли участие в общественной акции и митинге.

Акция «Свеча памяти» прошла у Часовни всех Святых. Ее организовали активисты партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии».

Сначала состоялась лития о погибших детях Донбасса. Отслужил ее священник, ответственный Епархиального отдела по образованию в Люберецком благочинии Николай Богатов.

«За время войны в Донбассе погибли более 300 детей. Это страшные цифры. За каждой из них — боль, которая будет вечно жить в сердцах родителей и родственников. Эту боль мы сегодня разделяем вместе с ними. Память об этих малышах, которые стали ангелами, мы всегда сохраним в наших сердцах», — сказала депутат окружного Совета Евгения Ерченкова.

Также памятный митинг провели в Сквере Победы в Дзержинском. В нем приняли участие активисты молодежного центра «Лидер» и жители города. Они зажгли свечи, возложили цветы и игрушки к памятнику «Плачущий мальчик».