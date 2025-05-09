Митинг к 80-летию Великой Победы прошел в поселке Вешки в Мытищах

В поселке Вешки городского округа Мытищи почтили память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложением цветов и минутой молчания. В конце митинга жителей угостили солдатской кашей с горячим чаем.

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник поздравил всех, кто пришел, чтобы отдать дань памяти защитникам Родины.

«Сегодня, в преддверии самого значимого для нашей страны дня — Дня Победы, мы чтим память героев. Тех людей, которые ценой своей жизни и здоровья победили в тяжелейшей войне. Великие люди, великая страна, они сделали все, чтобы Россия была самой великой и независимой страной. И сегодня мы видим, что их внуки и правнуки точно так же героически выполняют свой долг в зоне специальной военной операции», — подчеркнул Олег Сотник.

Священнослужитель храма Святого мученика Уара протоирей Андрей призвал собравшихся помнить тех, кто подарил будущее всему миру.